Si la fièvre monte au Japon à l’approche des Jeux olympiques de Tokyo, ce n’est pas à cause de l’engouement qui se serait saisi des Japonais. Déjà reportés d’un an pour cause de Covid-19, les JO, reprogrammés du 23 juillet au 8 août 2021, restent contestés par de nombreuses personnes et organismes. Dernier exemple en date : un syndicat de médecins hospitaliers.

« Nous nous opposons fortement à la tenue des Jeux de Tokyo à un moment où les gens dans le monde entier se battent contre le nouveau coronavirus », affirment les médecins dans un message au gouvernement. Selon eux, « il est impossible de tenir des Jeux sûrs pendant la pandémie ». Ce syndicat, qui représente des docteurs titulaires dans des hôpitaux, est l’une des nombreuses associations médicales au Japon. Il n’a pas indiqué le nombre de ses membres.

Quatrième vague sur l’archipel

« Nous ne pouvons pas nier le danger représenté par les nombreuses formes de nouveaux variants du virus qui vont arriver à Tokyo de partout dans le monde », ajoute le communiqué, alors que le pays est actuellement confronté à une quatrième vague d’infections par le virus. De nombreuses zones, y compris la capitale, sont en état d’urgence.

Les systèmes de santé sont à nouveau sous pression, les médecins répétant qu’ils manquent cruellement de personnel. Dans les derniers jours, plusieurs gouverneurs de provinces japonaises ont indiqué qu’ils n’attribueraient pas de lits d’hôpitaux à des athlètes malades. Les projets de certaines équipes de s’entraîner au Japon, avant le début des Jeux, ont été annulés.

A 10 semaines seulement de l’ouverture des Jeux, prévue le 23 juillet, une grande partie de l’opinion publique japonaise est toujours opposée à leur tenue, la plupart des Japonais étant favorables à un report ou une annulation. Les organisateurs répondent qu’ils peuvent garantir des Jeux en toute sécurité, grâce aux mesures de lutte contre le virus, et s’appuient sur une série de résultats encourageants en matière de tests, notamment pour des athlètes étrangers.