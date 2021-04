CORONAVIRUS Comme partout, la situation empire au Japon à cause de l'émergence de nouveaux variants

Le CIO, la ville de Tokyo et le gouvernement japonais s'est réuni en visio pour discuter des mesures sanitaires pour les prochains JO, le 28 avril 2021. — Franck Robischon/AP/SIPA

De nouvelles restrictions, et le choix de reporter la décision sur la présence ou non de spectateurs locaux au mois de juin. Voilà ce qu’ont conjointement annoncé les organisateurs des JO 2021, la ville de Tokyo et le gouvernement ce mercredi, dans un communiqué envoyé aux médias du monde entier.

Les athlètes testés tous les jours

« Les mesures de lutte contre la Covid-19 incluses dans les Playbooks (guides pratiques) publiés en février dernier ont depuis été révisées et mises à jour de manière significative afin de répondre à l’émergence de nouveaux variants du coronavirus et à l’évolution de la situation sanitaire », est-il écrit. Voici les mesures les plus significatives :

Tous les participants doivent passer deux tests Covid avant leur vol à destination du Japon.

Les athlètes et tous ceux qui sont en contact étroit avec ces derniers seront testés quotidiennement.

Tous les autres participants aux Jeux seront testés quotidiennement durant les trois jours qui suivent leur arrivée au Japon. Après les trois premiers jours et tout au long de leur séjour, ils seront testés régulièrement.

Tous les participants doivent suivre uniquement les activités définies dans leur plan d’activités. Ils doivent maintenir une distance d’un mètre au moins avec les participants qui sont déjà au Japon depuis plus de 14 jours, ainsi qu’avec les résidents japonais.

Tous les participants doivent utiliser exclusivement les véhicules réservés aux Jeux et ne sont pas autorisés à emprunter les transports publics.

L’emploi du temps de chaque personne présente au Japon pour ces JO sera donc étudié minutieusement, et contrôlé. Quant à la présence de spectateurs locaux – le public venant de l’étranger étant d’ores et déjà interdit –, une décision sur le sujet sera prise au mois de juin.

Tokyo et trois autres départements japonais sont depuis dimanche placés sous un troisième état d'urgence face à l’augmentation des cas de Covid-19, qui impose que les manifestations sportives se déroulent à huis clos.

La population toujours largement opposée à la tenue des Jeux

Le principal conseiller médical du gouvernement, Shigeru Omi, a jugé mercredi qu’il était « temps de discuter des Jeux olympiques », au vu de la « situation des infections » et du « système hospitalier débordé ».

La population japonaise est toujours largement en faveur d’un nouveau report ou d’une annulation. Mais malgré ces inquiétudes et la situation qui empire, les organisateurs continuent d’affirmer que les JO pourront se dérouler. « La question est de savoir comment organiser des Jeux sûrs », a répété mercredi la présidente de Tokyo-2020, Seiko Hashimoto.