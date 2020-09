Mondiaux de cyclisme EN DIRECT : Alaphilippe y va!!.. 8 km à tenir pour le Français...

Salut les poulets ! Bienvenue pour ce nouveau live sur 20 Minutes avec, en plus de Roland-Garros et de la Ligue 1, les championnats du monde d’Imola à suivre en direct sur notre site. Après avoir vécu un tour de France de la lose pour nos coureurs français, on espère retrouver un peu la banane aujourd’hui avec un Julian Alaphilippe qui, s’il n’est clairement pas le grand favori du jour, pourrait avoir une carte à jouer si les jambes le suivent. Ce parcours italien extrêmement piégeux semble taillé pour les punchers (Kwiatowski, Nibali, Hischi et compagnie) mais on ne peut exclure un nouvel exploit de Tadej Pogacar, vainqueur surprise sur les champs dimanche dernier. Sans oublier Wout Van Aert, qui pourrait bien mettre la misère à tout le monde dans la descente finale qui mène au dernier sprint de la journée. Vous le voyez, tout est ouvert et on devrait se régaler cet aprem.

>> On vous donne rendez-vous sur les coups de 14h pour lancer cette journée vélo en votre compagnie.