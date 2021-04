Salut les footix. J'espère que vous avez passé un bon week-end ensoleillé. Personnellement, je me rends compte que j'ai pris un coup de soleil au Camp des Loges cet après-midi, mais vous vous en foutez sûrement. Vous, ce qui vous intéresse, c'est la Ligue 1, la baston entre les quatre premiers, et au diable la Super Ligue. Vous avez bien raison. On vibre. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. En cas de victoire, les Lyonnais reviendraient à hauteur de leur adversaire du soir, et les quatre leaders se tiendraient en trois points. Les Lillois n'ont peut-être pas envie de ce scénario, mais est-ce pareil pour la France du foot? Rien n'est moins sûr.

>> Rendez-vous à 20h45 pour le départ de ce live