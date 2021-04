FOOTBALL Devant au score et en supériorité numérique, les amateurs de Canet-en-Roussillon n’ont pu aller au bout de leur rêve en quarts dcontre Montpellier et s'inclinent 2-1

Après avoir éliminé l'OM en 16e de finale, puis Boulogne-sur-Mer, les joueurs de Canet ont dit adieu à la Coupe de France en quarts de finalecontre le MHSC d'Andy Delort. — Alain Robert / SIPA

Les amateurs de Canet-en-Roussillon (4e division) ont longtemps mené contre Montpellier avant de s’incliner (2-1) sur un doublé d’Andy Delort.

L’international algérien leur a rendu hommage après le match.

Réduit à dix pendant une heure après l’expulsion de Vitorino Hilton, le MHSC va disputer sa première demi-finale de Coupe de France depuis 24 ans.

« Bravo les gars, c’est beau ce que vous avez fait ». Les mots d’Andy Delort pour les joueurs de Canet-en-Roussillon ne leur enlèveront sans doute pas le sentiment d’être passé à côté d’un nouvel exploit. Mais ils sonnent justes pour ces amateurs de Nationale 2 (la quatrième division du foot français), tout près de se hisser en demi-finale de Coupe de France. Avant de s’incliner 2-1, les Catalans ont longtemps mené face aux professionnels héraultais dans ce quart de final, après une action qui a débouché sur une double peine pour Vitorino Hilton. Penalty et expulsion du capitaine brésilien qui venait de perdre le ballon sur une mauvaise relance et a laissé ses partenaires à dix après 25 minutes de jeu.

« On avait le match en main. Malheureusement, face à des équipes de ce niveau, on paie cash la moindre erreur, estime Jérémy Posteraro, l’ancien Nîmois auteur en 16e de finale d’un but somptueux contre l’OM (2-1). La logique est respectée, mais on a réalisé un beau parcours »

Une haie d’honneur pour les pensionnaires de Nationale 2

Mais l’international algérien de Montpellier a surgi deux fois en deuxième mi-temps, sur deux coups de pied arrêté. D’abord en profitant d’une erreur défensive pour surgir à la réception d’un coup franc de Téji Savanier et égaliser. Avant de transformer en fin de match un penalty pour une faute sur Wahi. « Même si l’adversaire a fait ce qu’il fallait pour nous enquiquiner, on dormait en première mi-temps, estime Michel Der Zakarian, le coach du MHSC. Et il nous est arrivé une grosse tuile avec un penalty et un carton rouge. En deuxième mi-temps, les joueurs ont mis les ingrédients pour renverser les choses, grâce à des joueurs de caractère. »

Un superbe geste défensif de Nicolas Cozza en fin de match et une balle de break gâchée par Andy Delort n’ont finalement rien changé. Le magnifique parcours de Canet-en-Roussillon a été accompagné par une haie d’honneur des Montpelliérains, mais s’achève aux portes du dernier carré. Canet-en-Roussillon n’accompagnera pas Rumilly – tombeur de Toulouse – aux portes de la finale. « Je n’ai aucun regret sur ce qu’on a produit. On les a embêtés par moments. On savait qu’ils allaient pousser après l’expulsion. Il y a de la qualité en face, évoque l’entraîneur catalan, Farid Fouzari. Ils méritent amplement cette victoire et cette qualification. Il faut être fier de notre parcours, de ce qu’on a proposé dans ces matchs-là, contre l’OM, Boulogne-sur-Mer et aujourd’hui, les matchs télévisés ».

Le MHSC va disputer sa première demi-finale depuis 24 ans. La dernière remonte au 19 avril 1997. Il s’était alors incliné à ce stade de l’épreuve à Guingamp (2-0, après prolongations). Le mot de la fin est revenu à Andy Delort sur les réseaux sociaux. « Bravo au Canet RFC, vous avez un super coach, un super groupe. Vive le football et vive la Super League Out ».