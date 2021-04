Hello et bienvenue par ici les 20 Minutos ! Au milieu des 273 rebondissements des quatre derniers jours concernant la Super Ligue, on va avoir la chance d’assister au dernier quart de finale de Coupe de France, clairement le plus alléchant, ce mercredi (21h10) au Parc OL. A savoir un duel entre Lyonnais (4es) et Monégasques (3es), deux équipes à la lutte pour la Ligue des champions, voire plus si affinités. A 11 jours d’une nouvelle bataille qui vaudra très cher en Principauté, ce match a de la gueule sur le papier. Reste à voir les compos de Rudi Garcia et de Niko Kovac ce soir, mais vu qu’on est à deux matchs d’une finale au Stade de France, on est plutôt confiants pour que ça soit cohérent. Après tout, l’armoire à trophées lyonnaise attend désespérément un successeur à la Coupe de France 2012. D’un autre côté, le calendrier est quand même dingo pour l’OL puisque ensuite, à sept jours d’intervalle, Lyon peut bouleverser toute sa fin de saison en accueillant le leader lillois dimanche puis en se rendant à Monaco le 2 mai.

» Pour vibrer avec nous devant cet OL-AS Monaco, rendez-vous par ici dès 20h55, avec un coup d’envoi à 21h10…