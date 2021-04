Siraba Dembele et les Bleues peuvent faire le doublé — Henning Bagger/AP/SIPA

La méga tuile. A trois mois des Jeux olympiques de Tokyo, l’équipe de France féminine de handball perd sa capitaine Siraba Dembélé sur blessure. Cette dernière souffre d’une rupture complète du tendon d’Achille et ne sera pas de retour à temps pour disputer les JO, a annoncé mardi la fédération française.

Dimanche en quarts de finale retour de la Ligue des champions​ avec son club de Bucarest, Siraba Dembélé s’est blessée sur l’ultime action. Les examens médicaux complémentaires réalisés mardi ont révélé une rupture complète du tendon d’Achille droit, synonyme de fin de saison pour la leader de l’équipe de France.

L’opération est programmée dès mercredi, puis suivra un long processus de rééducation. « Cette blessure tombe forcément au moment le moins idéal. Ce devait être ma dernière compétition avec l’équipe de France et c’est difficile à avaler », a réagi Sira (34 ans) citée dans le communiqué de la FFHB. « C’était la continuité de ce que nous vivons ensemble depuis près de cinq ans et c’est difficile de ne pas finir ce cycle avec elles. Il faut l’accepter, ça fait partie du jeu. »

Un défi pour Krumbholz

A un peu plus de trois mois de l’ouverture des JO 2020, où les handballeuses françaises seront prétendantes à l’or olympique, il s’agit d’un coup dur pour le sélectionneur Olivier Krumbholz, qui perd la leader de l’équipe de France de ces dernières années.

« Il y a une forme de défi pour l’équipe à fonctionner sans elle, mais si tout le monde donne le meilleur de soi-même, on doit pouvoir retrouver notre cohésion, avec l’esprit de ce que Siraba avait mis en place », a estimé le sélectionneur. Il lui a également souhaité une bonne rééducation, « car il y a des enjeux à plus long terme pour elle, avec une deuxième carrière et une deuxième vie où son intégrité physique sera tout aussi importante ».