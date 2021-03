Guillaume Gille, le sélectionneur de Bleus, le 31 janvier 2021 au Caire. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Belle semaine niveau dramaturgie pour le sport portugais. Après la qualification du FC Porto au bout de la prolongation contre la Juve en Ligue des champions, le Portugal s'est imposé contre la France 29-28 et se qualifie tout comme les Bleus pour les Jeux olympiques de Tokyo. Les hommes de Guillaume Gille​ assurent le principal mais échouent donc dans l’objectif qu’ils s'étaient fixés de sortir invaincus du Tournoi de qualification olympique (TQO). Mais le sélectionneur est quand même satisfait et fixe le cap pour la suite. Avec une médaille olympique en ligne de mire. Pression.

Quel est votre sentiment après ce match et cette qualification ?

Si c’est le sentiment juste sur ce match, il y a beaucoup de frustration et d’énervement parce qu’on n’a pas conclu ce TQO sur une victoire alors que c’est un match qu’on a dominé dans l’ensemble. Donc le sentiment est un peu mitigé, on aurait aimé gagner les trois matches. En même temps, ce qu’on était venu chercher est validé, à savoir se qualifier dans un TQO de très haut niveau en finissant premiers. C’est une immense satisfaction, qui est à mettre au crédit des joueurs et de leur investissement dans une période très, très compliquée. Voir ce que les garçons ont investi sur ces dix jours de stage, c’est de très bon augure.

Quel sera votre objectif aux JO ?

Depuis que le staff a repris cette équipe en janvier, on a toujours décidé d’inscrire ce groupe sur un chemin vers les Jeux. Et il ne s’agit pas seulement de voir Tokyo. Ce qu’on veut, c’est être au niveau des meilleurs et batailler pour une médaille, voire pour la plus belle des médailles. C’est un objectif très élevé mais c’est ce qui nous a portés depuis longtemps.

Comment allez-vous fêter ça ?

On va fêter ça dans notre bulle sanitaire. Les conditions actuelles ne nous autorisent pas de choses plus sympathiques. Mais on a ce privilège que beaucoup de Français n’ont pas de pouvoir rester entre nous en petit comité. On peut passer du temps ensemble et clôturer correctement cette séquence. Ensuite, la préparation des Jeux sera vite là. Fin avril on a aussi deux matches importants pour la qualification à l’Euro 2022. En attendant, on va fêter ça en équipe. La célébration va commencer dans le vestiaire. La liste des 14 ça sera au début du mois de juillet. Il ne faut pas être pressé. Il va encore se passer beaucoup de choses. On est simplement heureux d’avoir franchi cette étape, ce col qui nous ouvre la route des JO. Ça n’était pas une mince affaire.