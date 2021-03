Philippe Gardent devrait occupé une place central dans ce projet. — LANCELOT FREDERIC/SIPA/SIPA

Plusieurs dirigeants ont décidé de s’investir dans un projet de grand club de handball sur la métropole bordelaise à travers l’équipe de Bruges Lormont Handball.

Le manager général de cette toute nouvelle structure sera un certain Philippe Gardent.

L’objectif est d’atteindre la Lidl Starligue d’ici trois à quatre ans.

C’est un vieux serpent de mer. Régulièrement, il revient sur le devant de la scène, comme pour le basket à Bordeaux. Mais cette fois-ci, cela semble bien être la bonne. Le projet paraît solide. Ce projet, c’est le développement d’un (très) grand club de handball sur la métropole bordelaise. Ce week-end, celui-ci a pris une nouvelle dimension avec l’annonce de l’arrivée de Philippe Gardent à sa tête. L’ancien « Barjots », médaillé de bronze aux JO de Barcelone en 1992 et champion du monde en 1995, actuel entraîneur du Fénix de Toulouse va devenir à la fin de la saison le manager général de cette nouvelle structure, comme le révèle L’Equipe.

Ce projet s’appuiera sur le club de Bruges Lormont Handball (BLHB) qui joue actuellement en Nationale 1 (troisième niveau français). Les deux villes de l’agglomération ont fusionné leur club, il y a deux ans, avec déjà cette idée de réunir leurs forces pour voir plus grand. La saison dernière, Jean-Paul Onillon, le grand manitou de ce projet, avait l’intention de candidater avec cette entité à l’une des deux wild-cards de la LNH mais l’épidémie de Covid-19 a tout annulé. « Depuis, on n’avait pas trop de visibilité, explique Cédric Naffrichoux coprésident du BLHB, c’est Philippe (Gardent) qui a redonné un coup de boost en proposant ses services à Jean-Paul (Onillon) ». Ce dernier, passé par Casino et aujourd’hui PDG de STG depuis 2018, est loin d’être un inconnu dans le milieu. Il fut président du Paris Handball (2010-2012). Un club qu’il a fait remonter dans l’élite avant que celui-ci devienne le PSG Handball avec le rachat des Qataris de QSI (Qatar Sports Investment).

Un budget doublé pour obtenir le statut VAP

A Bordeaux, l’objectif ne sera pas – en tout cas à court terme – de gagner la Ligue des champions comme le PSG aujourd’hui mais d’atteindre le plus rapidement possible, la Lidl Starligue. Pour ça, il faudra passer plusieurs étapes, administratives et sportives. Tout d’abord, une société anonyme sportive professionnelle (SASP) va être créée dans les prochaines semaines. La structure professionnelle, Bruges 33 Handball, sera indépendante de la structure associative. Ensuite, les dirigeants déposeront d’ici le 15 juin un dossier pour obtenir de statut VAP (voie d’accès à la professionnalisation). Si le cahier des charges est rempli, le club pourra viser la montée en Proligue (deuxième division) dès la saison prochaine.

Pour ça, le budget va être doublé et devrait approcher les 700.000 euros. « On souhaite s’appuyer sur le tissu local, on a déjà obtenu des accords de principe et on doit rapidement rencontrer les institutions locales. C’est un projet XXL et toutes les bonnes âmes sont les bienvenues. L’exemple à suivre, c’est Nantes », rappelle Cédric Naffrichoux. Pour ce qui concerne la salle, l’équipe continuera pour le moment de se produire au complexe sportif Arc-en-Ciel de Bruges car « il vaut mieux jouer dans un petit chaudron de 500 places que dans une salle à moitié vide de 3.000 places », ajoute le dirigeant girondin, même si des délocalisations pourraient avoir lieu selon les résultats sportifs.

Six joueurs et un entraîneur pros à recruter

Sur le terrain, là aussi les dirigeants vont passer la vitesse supérieure. Pour obtenir le statut VAP, il faut notamment six joueurs et un entraîneur pros. Le recrutement est en cours. Si l’arrivée d’une ou deux têtes d’affiche dans l’effectif n’est pas exclue, Philippe Gardent devrait avant tout « faire revenir des gens du coin et s’appuyer sur la formation » dixit Cédric Naffrichoux. Mais attention, l’ancien entraîneur du PSG ne sera pas le coach de cette équipe. Il aura un rôle de superviseur en tant que manager général. Son expérience du plus haut niveau ne sera pas de trop pour tenter de construire ce projet et de ramener enfin un club girondin dans l’élite du handball français.

A quelle date ? Pour l’instant, personne ne se prononce. « On est sur une aventure XXL comme j’ai dit mais on n’a pas fixé une deadline ou plutôt elle est dans nos têtes. L’objectif, c’est déjà de monter en Proligue puis de stabiliser le club, de le structurer au fur et à mesure. Il faut y aller étape par étape pour ne pas se brûler les ailes mais avec de l’ambition », conclut le coprésident du BLHB.