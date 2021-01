Les Bleus ne sont pas pas parvenus à remporter la médaille de bronze lors du mondial égyptien. — Anne-Christine POUJOULAT / AFP

Une mauvaise impression finale qui ne doit pas gâcher les progrès d’ensemble ? Chacun interprétera le parcours de l’équipe de France comme il le souhaitera sur ce mondial égyptien, mais Guillaume Gille a clairement choisi le verre à moitié plein : « En tant que compétiteur, on ne peut jamais se satisfaire et se résoudre à voir un adversaire vainqueur d’une confrontation. Malgré tout, quand on voit ce qu’on a traversé contre les Hongrois, ce à quoi on a dû faire face en termes d’effectif, je trouve que le parcours est très positif. C’est ce que je veux retenir. On a montré une belle image du hand français ».

Bien meilleure, il est vrai, que celle à laquelle on s’attendait après un an de soucis sur et hors du terrain. Mais les deux grosses défaites encaissées coup sur coup en demi-finale face à la Suède (32-26) puis ce dimanche dans le match pour la médaille de bronze contre l’Espagne (35-29), rappellent à quel point cette équipe de France repose sur des équilibres fragiles.

« On rêvait tous d’une meilleure sortie mais une demi-finale, un match pour la 3e place, sont des révélateurs qui nous montrent nos limites actuelles et le chemin qu’il nous reste à parcourir. Par moments, c’était satisfaisant mais sur la durée d’un match, on n’a pas pu stabiliser notre niveau défensif à la hauteur où on l’espérait. » En résumé ? Les sensations sont encourageantes, mais les JO sont encore loin et le tournoi de qualification olympique prévu en avril s’annonce bien stressant, comme prévu.