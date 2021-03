Le gardien de but nantais Cyril Dumoulin. — Coudert/Sportsvision/SIPA

Petite surprise au HBC Nantes. Ce jeudi, on a appris que le gardien de but Cyril Dumoulin, âgé de 37 ans, allait quitter le club nantais en fin de saison alors qu’il avait prolongé d’un an en septembre. Le champion d’Europe 2014 et le champion du monde 2015 avec les Bleus n’honorera donc pas son année de contrat car il s’est engagé à Tremblay-en-France, qui joue actuellement sa survie en D1.

« Je sentais bien, comme on dit, que je n’étais plus dans les petits papiers des coaches [Entrerrios et Cojean], a expliqué dans Ouest-France celui qui aura évolué à Nantes de 2016 à 2021. C’est leur choix, je ne suis pas là pour les commenter mais forcément derrière, ça induit une réflexion sur la suite, voir si je voulais attendre, subir, voir ce qui allait se passer. »

« Un challenge sportif et personnel »

Cyril Dumoulin a communiqué, ce jeudi après-midi, l’information. « Une nouvelle aventure commencera bientôt pour moi, un challenge sportif et personnel qui promet beaucoup d’émotions, de découvertes et de défis, et qui s’annonce passionnant par les envies et ambitions pour les trois prochaines saisons », a déclaré l’ancien Chambérien.

En revanche, l’autre gardien de but Emil Nielsen, qui était annoncé sur le départ aussi et à Barcelone dès la saison prochaine, gardera bien la cage nantaise lors de l’exercice 2021-2022.