Alberto Enterrios devant son banc. — Grega Valancic / Sportida/SIPA

Le dernier match de poule du HBC Nantes à Veszprem ne s’est finalement pas joué ce mercredi.

Un des deux arbitres a été testé positif au coronavirus.

Le HBCN, qui était de toute façon certain de finir sixième de la poule, jouera le PSG ou Kielce en 8e de finale.

Pas de dernier match de poule pour le HBCN. Le match des Nantais à Veszprem en Ligue des champions ce mercredi a été annulé au dernier moment, a annoncé la Fédération européenne (EHF), car un des deux arbitres de la rencontre a été testé positif au Covid-19. Les deux équipes étaient à l’échauffement lorsque le coup d’envoi initial (18h45) a d’abord été retardé, puis repoussé à 20h45, avant que le match ne soit finalement annulé.

L’enjeu sportif était néanmoins très limité car Nantes était assuré de finir sixième de son groupe à l’issue de la phase de groupes et Veszprem était sûr de finir à la deuxième place derrière le FC Barcelone. Nantes attend désormais le résultat de la rencontre programmée jeudi soir entre les Polonais de Kielce et les Allemands de Flensbourg pour connaître son adversaire en huitièmes de finale : en cas de défaite ou de match nul de Flensbourg ce sera le Paris SG, en cas de victoire allemande, ce sera Kielce.

Toutes les équipes qualifiées en raison du Covid-19

La phase de groupe de la Ligue des champions masculine de handball a été perturbée par la pandémie de Covid-19 avec de nombreux matchs reportés qui n’ont pas pu être reprogrammés à temps et qui ont été attribués sur tapis vert par la commission des compétitions de l’EHF.

La formule a été remodelée pour ne pas pénaliser les clubs : initialement les deux premiers de chaque groupe étaient qualifiés directement pour les quarts de finale et les deux derniers éliminés, mais l’EHF a décidé de qualifier les 16 équipes participantes pour les huitièmes de finale, programmés fin mars et début avril. Les affiches des huitièmes et des quarts de finale sont déterminées en fonction du classement de la phase de groupes.