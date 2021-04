Erling Haaland — CHINE NOUVELLE/SIPA

Erling Haaland aurait-il déjà la tête ailleurs ? Une dizaine de jours après le tour d’Europe de Mino Raiola pour tâter le terrain avant un éventuel transfert de l’attaquant du Borussia Dortmund cet été, il semblerait que non, d’après son entraîneur Edin Terzic. « Je n’ai rien remarqué, jure ce dernier à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City​, une des possibles destinations du Norvégien. Nous n’avons jamais parlé [des rumeurs de transferts]. Il était content de nous retrouver lorsqu’il est revenu de l’équipe nationale. »

Erling Haaland n’a pas marqué le moindre but depuis trois matchs, mais Terzic ne doute pas une seconde de l’implication et du sérieux de sa machine à buts. « Il a toujours été un facteur très important pour nous : les adversaires le redoutent, il tient bien la balle en pointe, il nous fait gagner des secondes de possession et ça nous permet d’être dangereux. Alors évidemment, nous souhaitons pour nous et pour lui qu’il marque. Mais à mes yeux, le reste est tout aussi important ».