UBB-Racing 92 EN DIRECT : Qui va rejoindre La Rochelle en demi-finale de Champions Cup ?

13h20 : L’enjeu est simple ce dimanche au stade Chaban-Delmas, une place en demi-finale de la Champions Cup. Le novice, l’UBB, premier quart de finale de son histoire à ce niveau face à l’expérimenté Racing 92, trois fois finalistes de la compétition depuis 2016.

Les stats des deux équipes sur cette saison :

