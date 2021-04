Salut la compagnie ! J’espère que ce nouveau week-end confiné se passe bien chez vous. On vous emmène en Bretagne à l’heure du déjeuner pour suivre avec nous un savoureux derby qui s’annonce entre le Stade Rennais et le FC Nantes. Depuis l’arrivée de Bruno Genesio sur le banc il y a un mois, les Rouge et Noir se sont bien relancés dans la course à l’Europe. Huitièmes au classement, ils restent sur deux victoires et un nul et ont l’occasion cet après-midi de se rapprocher de Marseille et de mettre la pression sur Lens qui reçoit Lorient à 15h. Ils peuvent aussi enfoncer encore plus leurs voisins et rivaux nantais qui filent dangereusement vers la Ligue 2. « Eux ils jouent l’Europe, s’ils peuvent nous enfoncer, nous envoyer en Ligue 2, ils ne vont pas se gêner », a d’ailleurs déclaré le coach nantais Antoine Kombouaré vendredi en conférence de presse. Le 80e derby entre le Stade Rennais et le FC Nantes dans l’élite sent donc la poudre. On devrait se régaler (en tout cas, on l’espère!).

>> On se retrouve vers 12h30 pour suivre le derby breton avec nous.