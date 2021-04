Malgré une prestation assez décevante, les Marseillais font la bonne opération de la 31e journée de Ligue 1. — Christophe SIMON / AFP

L’Olympique de Marseille revient à un point de Lens, 5e, en Ligue 1, après la victoire contre Dijon (2-0), dimanche soir.

Jorge Sampaoli, l’entraîneur de l’OM, a prévenu que les changements insufflés par son staff « prendront du temps » à se concrétiser.

Alvaro a détaillé ces changements en termes de système, de physique, de pressing et d’animation.

Au stade Vélodrome,

L'Olympique de Marseille a battu Dijon 2 buts à 0 dimanche soir au stade Vélodrome en clôture de la 31e journée de Ligue 1. Une belle opération comptable puisque les Marseillais reviennent à un point de Lens, 5e, et continuent d’espérer une qualification en Coupe d’Europe. Mais en termes de qualité de jeu, l’effet Sampaoli tarde à se concrétiser.

« Les joueurs travaillent à comprendre un nouveau système, ça prendra du temps. Aujourd’hui, on a eu le contrôle, on a eu des avantages numériques. Mais on n’a pas su concrétiser des occasions nettes et le match est resté ouvert. Mais on travaille pour structurer différemment l’équipe. Ça prendra du temps pour avoir une manière de jouer efficace mais il y a déjà des aspects d’évolution perceptibles », a concédé l’entraîneur Argentin.

« On a changé beaucoup de choses »

Des changements importants, qui ont pris tout leur sens dans la bouche d’Alvaro, auteur du 2e but dimanche soir malgré une opération à la main pendant la trève. « On a changé beaucoup de choses, a-t-il répété a minima trois fois. On a changé de système, on doit encore travailler physiquement, sur la pression, l’animation », a détaillé le défenseur, en insistant sur l’aspect physique.

La raison d'une prestation collective assez moyenne ? Les Marseillais n’ont cadré que trois fois, pour deux buts, inscrits à chaque fois sur des coups de pied arrêtés tirés par Dimitri Payet. La défense Dijonnaise, à cinq, n’a pas, non plus, facilité la tâche de l’OM. « On retrouvera ce schéma contre des équipes et des défenses très regroupées. On doit savoir les fixer, les déplacer », a prévenu Jorge Sampaoli. Les deux occasions manquées de Dimitri Payet, en deuxième période, auraient pu faciliter la tâche à l’OM.

« Il faut mieux jouer »

L'objectif de Sampaoli pour la fin de la saison, qui arrive à grand pas puisqu’il ne reste que sept matchs de championnat, se concentre d’ailleurs sur la qualité de jeu, et uniquement la qualité de jeu. « L’objectif arrivera à travers nos progrès. Il faut mieux jouer. On veut aider équipe à aller le plus haut possible mais en jouant, en attaquant. Alors on pourra parler d’objectifs au classement. Ce qu’on travaille, c’est mettre en place une philosophie de jeu pour être à la hauteur de l’histoire de ce club », souhaite Sampaoli.

« On travaille pour l’année prochaine, mais on travaille aussi pour faire ce changement au plus vite », a souligné Alvaro. Le minimum serait d’accrocher cette 5e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence pour « l’histoire de ce club », et pour cela, les changements doivent intervenir dès Montpellier, un adversaire beaucoup plus difficile que Dijon, samedi prochain.