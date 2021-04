La saison d’Arsenal continue de ressembler à une étape vallonnée du Tour de France. Quelques bonnes suprises parfois, mais surtout beaucoup de bas, en particulier contre les cadors du championnat. Et encore, le Liverppol de cette année n’est que l’ombre des saisons passées, ce qui ne l’a pas empêché de venir donner une leçon aux Gunners à l’Emirates (0-3). Une contre-performance mal vécue par Arteta, qui s’est adressé aux fans à la fin du match.

💬 "Firstly I apologise to our supporters for the display... For the club we represent, it's not acceptable."



