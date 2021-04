OM-Dijon EN DIRECT : Les Marseillais dominent largement, mais n'y arrivent pas devant le but dijonnais

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 20 Minutes pour suivre cette superbe affiche de Ligue 1 du dimanche soir entre l'Olympique de Marseille et le Dijon. C'est le retour de notre bonne vieille Ligue 1 après 15 jours de trève internationale, et la première défaite de Jorge Sampaoli avec l'OM, contre Nice (3-0).

Les Olympiens reçoivent la lanterne rouge de Ligue 1, qui en est à se 10e défaite consécutive en championnat. Mais dans le même temps, les Marseillais n'ont plus gagné contre un reléguable depuis trois matchs. Espérons enfin voir la méthode Sampaoli, après deux victoires poussives contre Brest et Rennes, et cette défaite contre Nice. Et l'OM peut même revenir à un point de Lens, à la 5e place, en cas de victoire. Du côté Dijonnais, on attend plus que la fin de saison « pour pouvoir passer à autre chose et changer l'ensemble de l'équipe », comme l'a dit le président Olivier Delcourt dans les colonnes de l'Equipe cette semaine.

