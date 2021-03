Le maillot jaune Tadej Pogacar au milieu du peloton lors de la dernière étape du Tour de France 2020. — Thibault Camus/AP/SIPA

La Bretagne se prépare à une grande fête pour le départ du Tour de France qui s’élancera de Brest le 26 juin. A 100 jours de l’événement, un maillot jaune géant de plus de sept mètres de hauteur a été installé ce jeudi sur la façade de l’hôtel de ville de la cité du Ponant. Loïg Chesnais-Girard, président du conseil régional, François Cuillandre, maire de Brest, et Christian Prudhomme, directeur de la course, ont également déclenché le compte à rebours pour les quatre étapes qui sillonneront la Bretagne.

Autre opération symbole du J-100, la Dictée du Tour, mise en place en 2017, a été reconduite avec 26.000 élèves qui y participeront, un record. Interrogé, Christian Prudhomme s’est par ailleurs montré optimiste pour que le Tour de France soit davantage ouvert que l’année passée. « Les progrès de la vaccination nous donnent de l’espoir », a-t-il assuré.

La mascotte Maxoo ambiancera les départs et les arrivées

ASO, organisateur du Tour, a annoncé également la création d’une mascotte à destination des enfants. Ce nouveau personnage, appelé Maxoo, viendra à leur rencontre « par exemple sur les zones de départ et d’arrivée si les conditions sanitaires le permettent ».