FOOTBALL On connaît désormais tous les quarts de finalistes de Ligue des champions

Kylian Mbappé et le PSG attendent leur prochain adversaire — CHINE NOUVELLE/SIPA

Les 8es de finale de Ligue des champions sont toujours très longs mais nous voilà enfin sortis du tunnel. Le Paris Saint-Germain connaît l'ensemble de ses adversaires potentiels en quarts de finale, dont le tirage aura lieu vendredi à midi. Et le plateau est plutôt très relevé : Bayern Munich, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund, Real Madrid, FC Porto et Liverpool. Dans un tel contexte, difficile de trouver un bon tirage pour la bande à Pochettino. Mais celui-ci existe.

Le meilleur tirage : Porto

Il y aurait peut-être eu match si Dortmund ne jouait pas avec un robot en attaque. Mais le club portugais, qui a tout de même eu le mérite de sortir la Juve de Ronaldo, ne lutte pas à armes économiques égales avec le reste des requins du bassin. Et, passé les 8es, ça finit forcément par se ressentir. Malgré l'histoire européenne du club, malgré Conceição sur le banc et Pepe dans la muraille, le PSG a plus que les moyens de se défaire des Dragões. Une élimination serait même scandaleuse vu la différence entre les deux effectifs.

Le pire tirage : Bayern Munich

Un boss de fin de jeu, c'est écrit dans le nom, ça s'affronte en fin de jeu, pas avant. Le Bayern est champion d'Europe en titre et possède un ascendant psychologique sur Paname. Les Bavarois ne savent qu'allumer du vert en C1, Lewandowski marque 18 buts par match, bref, ça serait vraiment pas le bon plan que d'aller se prendre une fessée à l'Allianz Arena. En tout cas pas aussi tôt dans la compétition.

Le tirage de l'ex qui revient pour se venger : Thomas Tuchel

Quand un ex arrive sur le banc d'une équipe qui vous a moyennement réussi par le passé en Ligue des champions, forcément, vous flippez. Sur le papier, Chelsea est un petit ton en-dessous. Mais si on est un peu superstitieux, c'est la pire équipe à tirer pour le PSG. Et encore, ça pourrait être pire, Thiago Silva est blessé. Pour le moment.