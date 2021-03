Ziyech, buteur avec Chelsea face à l'Atletico Madrid en 8e de finale retour de Ligue des champions, le 17 mars 2021. — Matt Dunham/AP/SIPA

On connaît désormais tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Déjà vainqueur à Rome 2-0 à l’aller, le Bayern Munich a, cette fois, battu la Lazio 2-1 à domicile. De son côté, le Chelsea de Thomas Tuchel a sorti les barbelés face à l’Atletico avec une victoire 2-0, après s’être imposé à Madrid 1-0. Quel que soit l’adversaire pour le PSG, les quarts, le mois prochain (6-7 et 13-14 avril) s’annoncent relevés.

Les huit équipes qualifiées sont les suivantes : FC Porto, Dortmund, Bayern Munich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea et le PSG. Pour la première fois depuis cinq ans, il n’y aura aucune équipe italienne en quarts de finale. Pour la première fois de l’histoire, on retrouvera quatre coachs allemands à ce stade de la compétition : Edin Terdiz (Dortmund), Hansi Flick (Bayern), Jürgen Klopp (Liverpool) et Thomas Tuchel (Chelsea).

Le PSG va-t-il retrouver Tuchel et Thiago Silva, invaincus depuis que le stratège allemand a pris ses fonctions (13 matches) ? Va-t-on assister à un duel Mbappé-Haaland, ou à un affrontement du Golfe Qatar-Emirats ? Réponse vendredi midi après un tirage au sort intégral, sans tête de série.