Alexis Pinturault n'a pris que la 4e place du slalom géant remporté par son rival Marco Odermatt, le 13 mars 2021 à Kranjska Gora. — Marco Trovati/AP/SIPA

Une avance qui fond, qui fond… Chaque week-end qui passe fait monter un peu plus la tension autour d’Alexis Pinturault dans sa quête du gros globe de cristal. Alors que le skieur français disposait de 277 points d’avance fin janvier au classement général de la Coupe du monde, il ne lui en reste plus que 31 ce samedi après le slalom géant de Kranjska Gora.

Il faut dire que son rival, le Suisse Marco Odermatt, est en feu en cette fin de saison. C’est encore lui qui l’a emporté aujourd’hui, malgré une première manche un peu ratée. Mais il a réalisé un vrai tour de magie en 2e manche, repoussant tous ses adversaires à plus d’une seconde.

« Un peu marre »

Pinturault, lui, n’a pu conserver sa 2e place. Sans faire de grosse faute, il a échoué à seulement deux centièmes de la 3e place et 5 centièmes de la 2e place, des poussières de temps qui lui coûtent très cher (il marque 50 points, le 2e en marque 80).

« C’est un coup de massue, je commence à en avoir un peu marre de ces centièmes qui tombent du mauvais côté, a réagi le médaillé d’argent du combiné lors des derniers Mondiaux. Là je suis 4e, et à 5 centièmes près j’aurais été 2e, et c’est loin d’être la première fois. Il faut vraiment que je trouve un moyen d’inverser la tendance. Je perds beaucoup de temps en 2e manche mais on perd tous beaucoup de temps contre Marco. Il faudra essayer de comprendre ce qu’il s’est passé, je n’ai pas de réponse à chaud. »

Le slalom pour repartir

Un peu abattu, il garde toutefois la main pour le gros globe. Ce dimanche, déjà, il a l’occasion de reprendre un peu d’air sur le slalom, que le Suisse ne dispute pas. Il restera ensuite quatre courses sous haute pression la semaine prochaine à Lenzerheide en Suisse (une descente, un super-G, un géant, un slalom) pour devenir le premier Français à remporter le gros globe de cristal depuis Luc Alphand en 1997.

« J’attendais déjà beaucoup du slalom demain, il sera important. Il faudra essayer au maximum de continuer dans la régularité, dit Pinturault. Demain s’annonce une journée difficile (de grosses chutes de neige sont attendues) où il faudra essayer de perdre peu d’énergie avant la semaine prochaine. »