C’est la mi-temps et l’OL est mine de rien dans une belle galère tant à aucun moment on a senti les Lyonnais à même de déséquilibrer ce solide collectif rémois jusque-là. Petite réaction de Marcelo sur Canal + : « Les milieux de terrain de Reims jouent entre les lignes. On va corriger ce problème et on va revenir après avoir parlé avec le coach pour essayer de gagner ce match ».