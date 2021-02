Trois bateaux au départ du Vendée Globe, aux Sables d'Olonne le 8 novembre 2020. — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Il lui aura fallu un peu plus de 101 jours pour boucler son tour du monde en solitaire. Miranda Merron a coupé mercredi soir la ligne d’arrivée du Vendée Globe en 22e position. Elle naviguait sur le bateau Imoca Campagne de France.

La Britannique, installée à Barneville-Carteret dans la Manche, disputait pour la première fois cette course sans escale et sans assistance. La navigatrice de 51 ans est arrivée au large des Sables d’Olonne à 22 heures 16 après 101 jours 08 heures 56 minutes et 51 secondes de course.

Miranda Merron est la troisième femme à boucler cette édition du Vendée Globe après Clarisse Cremer (Banque Populaire X) arrivée en 12e position et l’autre Britannique Pip Hare (Medallia), à la 19e place. Le Vendée Globe a été remporté le 28 janvier par le Français Yannick Bestaven (Maître Coq IV), en un peu plus de 80 jours.

Encore trois skippers en course

Après Merron, trois concurrents restent en course : les Français Manuel Cousin (Groupe Sétin), pointé à 608 miles (1.126 km) de l’arrivée mercredi au classement de 18 heures et Alexia Barrier (TSE-4myplanet), à 2.227 miles ainsi que le Finlandais Ari Huusela (Stark), actuellement en dernière position à 2.573 miles.