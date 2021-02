Aslan Karatsev — Andy Brownbill/AP/SIPA

L'Open d'Australie a toujours su laisser une place particulière aux grosses cotes. Ces dernières années, on a vu pu voir Kyle Edmund atteindre les demies – Lucas Pouille dans une certaine mesure – et si on remonte plus loin on se souvient bien sûr de la finale de Marcos Baghdatis à Melbourne contre Roger Federer. Mais ce qu’est en train de réaliser Aslan Karatsev est peut-être encore plus grand. Le Russe a battu Grigor Dimitrov en quatre manches pour s’offrir un dernier carré en Australie.

A 27 ans, il devient ainsi le premier joueur dans l’ère Open à se faire une place en demies dès son tout premier Grand Chelem​. Il est aussi le joueur le moins bien classé à s’inviter en demi-finales à Melbourne depuis trente ans. Il défiera le numéro un mondial Novak Djokovic ou l’Allemand Alexander Zverev (7e) pour une place en finale. Une marche a priori trop haute pour lui, mais on n’est plus à une surprise près.