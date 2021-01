Grâce à Banza, le RC Lens peut revoir ses objectifs à la hausse. — Daniel Cole/AP/SIPA

Le RC Lens a battu l’Olympique de Marseille 1-0 mercredi soir au stade Vélodrome en match en retard de la 9e journée de Ligue 1.

Grâce à ce succès, les Lensois sont désormais 7e et le maintien semble d’ores et déjà assuré.

Au stade Vélodrome,

L’objectif initial en passe d’être rempli. Le Racing club de Lens a créé la surprise mercredi soir en venant s’imposer, assez tranquillement, 1-0 contre l’Olympique de Marseille au stade Vélodrome. Dominateur durant tout le match, les Sangs et or ont inscrit le seul but de la rencontre juste avant l’heure de jeu grâce à Banza, et n’ont jamais été réellement inquiétés.

« C’est bien de connaître la victoire. C’est la neuvième de la saison, plus il y en aura et mieux ce sera. Surtout contre un grand club, et avec la manière. C’est ce que je retiens », a savouré Franck Haise. Une victoire d’autant plus savoureuse pour Steven Fortes, natif de Marseille. « C’est clair que c’est une victoire de prestige sur laquelle il n’y a rien à redire. Gagner au Vélodrome, même vide, c’est toujours une victoire de prestige. »

« Continuer à définir des objectifs »

Elle permet surtout à Lens de revenir à la 7e place du classement avec 31 points, après un match nul et deux défaites depuis le début de l'année. « On restait sur trois matchs sans victoire, mais il y avait de bonnes choses à retenir. On ne s’est jamais affolé et on a gardé notre sérénité », a expliqué Steven Fortes, tout en avouant ne pas regarder le classement plus que ça : « Je sais juste que le maintien se rapproche, et c’est toujours notre objectif. »

Franck Haise, le regarde, lui : « Oui le maintien se précise, on doit continuer à jouer, à être solide, et faire les efforts au quotidien. C’est ce que font mes joueurs, on se régale 99 % du temps à l’entraînement ». L’objectif du début d’année, le maintien, pourrait même être revu à la hausse. « On a 31 points après 20 journées, c’est assez confortable. Par la qualité du travail et l’investissement on peut continuer à définir des objectifs en étant ambitieux dans notre état d’esprit et notre jeu », espère-t-il. Lens accueillera Nice, mal en point, samedi à 17 heures pour la 21e journée de Ligue 1.