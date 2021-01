L'Euro 2020-2021 pourrait finalement être organisé dans un seul pays. — FABRICE COFFRINI / AFP

Voilà une confidence qui risque de ne pas passer inaperçue. Interrogé par le quotidien de Munich Münchner Merkur, le boss du Bayern Karl-Heinz Rummenigge a affirmé qu’Aleksander Ceferin envisageait la possibilité d’organiser le prochain Euro dans un seul pays, et non dans 12 comme c’est toujours le cas pour le moment, et ce à cause de la situation sanitaire sur le continent.

« Je sais que le président de l’UEFA Aleksander Ceferin, qui est extrêmement prudent avec le coronavirus, se demande si, en période de pandémie, il ne serait pas plus raisonnable d’organiser le tournoi dans un seul pays. Avec tout le protocole sanitaire nécessaire, il va sans dire », a-t-il déclaré.

Des annonces attendues le 5 mars prochain

Sollicitée, l’instance européenne n’a pas formellement démenti mardi. « Nous n’avons pas d’information à vous donner ni de commentaire à faire à ce stade », a indiqué un porte-parole. Officiellement, elle continue à travailler sur un Euro dans douze pays. « L’UEFA peut confirmer qu’en accord avec les 12 villes, nous travaillons actuellement sur quatre scénarios : stade plein, stade entre 50 et 100 % de capacité avec diverses mesures sanitaires, 20 à 30 % de capacité avec des mesures adaptées, et huis clos », a-t-elle indiqué mardi. Des décisions « ville par ville » seront annoncées le 5 mars, selon l'UEFA.

Il faut dire que dans un contexte de pandémie mondiale, avec la découverte de nombreux variants du Covid-19 un peu partout sur le globe, l’idée de disputer une telle compétition dispatchée dans une dizaine de pays semble parfaitement inappropriée. Mais il faudra encore patienter avant de savoir de quoi notre été sera fait.