FOOTBALL Le milieu de terrain brésilien devrait être absent pendant quatre à six mois

Otavio souffre d'une rupture du tendon d'Achille gauche. — Valery HACHE / AFP

« L’indispensable », voilà comme le qualifiait il y a encore quelques semaines, Jean-Louis Gasset. Eh bien l’entraîneur des Girondins de Bordeaux va pourtant bien devoir faire sans Otavio pendant les prochains mois. Le milieu de terrain brésilien souffre d’une rupture du tendon d’Achille gauche.

Il s’est blessé ce mercredi matin à l’entraînement sur un centre. Il va se faire opérer dès ce jeudi et sera absent des terrains pendant quatre à six mois selon le club. Sa saison est d’ores et déjà terminée.

Une recrue ou un jeune pour le remplacer ?

C’est un très gros coup dur pour les Girondins. Otavio était l’un des cadres de cette équipe. Cette saison, il a commencé 18 matchs sur 20, manquant les deux autres à cause d’une suspension. Mais surtout le Brésilien était l’unique numéro 6 de tout l’effectif bordelais. Il n’y a donc aucun joueur capable de le remplacer poste pour poste sur le long terme à ce jour. Jean-Louis Gasset a simplement convié ces derniers temps les jeunes Tom Lacoux et Issouf Sissokho à certains entraînements.

Le club aura-t-il la possibilité de recruter un joueur ? Dans la situation économique des Girondins, cela s’annonce très compliqué mais peut-être indispensable.