OM-RC LENS EN DIRECT: Lens ouvre le score et fait plonger un peu plus l'OM

Bienvenue à toutes et tous sur 20 Minutes pour suivre cette rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Racing Club de Lens en match en retard de la 9e journée de Ligue 1. Initialement prévu le 30 octobre, il avait été reporté à cause des contaminations au Covid-19 de l’effectif nordiste. De bonus il y a quelques semaines, ce match revêt désormais une importance particulière pour l’OM après une seule victoire lors de leurs six derniers matchs de championnat. Et que dire de la défaite contre Nîmes (2-1), samedi, qui a déclenché une « crise », avec des coups de gueule d’André Villas Boas et du président Jacques-Henri Eyraud. L’OM pourra compter ce mercredi soir sur le retour de son capitaine Steve Mandanda, titulaire après une blessure à la cuisse.

Le Racing Club de Lens connaît lui une petite zone de turbulence. Après un très bon début de saison, les Lensois ont enregistré un nul et deux défaites depuis le début de l’année.

» Suivez ce match entre l’OM et le RC Lens en direct à partir de 21h.