Mondial de hand EN DIRECT : Les Bleus secoués par la Suisse... Suivez le match avec nous

Qu'ils font plaisir, nos Experts! Alors que ne les attendait pas exactement à pareille aventure, nos handballeurs français ont démarré de la meilleure manière ce Mondial en Egypte. Deux victoires (Norvège et Autriche) et une qualification facile pour le tour principale. Mais c'est du handball et comme tout règlement dans le handball, on y comprend pas grand-chose ou presque. Tout ça pour dire qu'il faut quand même gagner contre la Suisse, ce lundi soir, pour faire le plein de points avant ledit Tour Principal. Bon, on fait confiance à nos Bleus, surtout face à une équipe qui n'était pas qualifiée pour ce Mondial et qui ne doit sa place qu'au retrait de dernière minute des Etats-Unis, touchés par le Covid.

>> On se retrouve à partir de 17h55 pour suivre ce match !