Lionel Messi quittant la pelouse après son carton rouge, à Séville le 17 janvier 2021. — Miguel Morenatti/AP/SIPA

C’est un carton que Lionel Messi n’avait presque jamais vu se dresser contre lui au cours de sa carrière. Le capitaine du FC Barcelone, a été exclu quelques secondes avant la fin des prolongations en finale de la Supercoupe d’Espagne perdue 3-2 face à l’Athletic Bilbao dimanche à Séville. C’est surtout le premier carton rouge de la carrière du joueur au Barça.

A quelques secondes du coup de sifflet final (120e), Messi a giflé de la main droite l’attaquant basque Asier Villalibre, après que les deux joueurs se sont accrochés. L’arbitre, Gil Manzano, est allé visionner l’action sur écran vidéo, puis est revenu sur la pelouse pour adresser un carton rouge direct à Lionel Messi, probablement frustré après une prestation en demi-teinte.

Un fait historique donc pour le Barça et pour le sextuple Ballon d’or : c’est la première exclusion de la carrière de Messi en match officiel avec le Barça, avec qui il a disputé 753 matchs. Messi a toutefois déjà été exclu deux fois avec la sélection argentine, lors de ses grands débuts et lors de la demi-finale de Copa America contre le Chili en 2019. D’après le statisticien espagnol Alexis Martin-Tamayo, Messi avait été exclu pour la dernière fois avec le maillot blaugrana il y a quinze ans (en 2005), mais c’était lors d’un match de 3e division espagnole, entre le Pena Sport et l’équipe réserve du FC Barcelone.

« Il a donné le maximum »

Interrogé sur ce geste de frustration en conférence de presse d’après-match, l’entraîneur barcelonais Ronald Koeman a éludé la question : « On en a discuté, il a dit qu’il se sentait en mesure de commencer. Il a tenu bon pendant le match, il a donné le maximum », a-t-il précisé, après que Messi a manqué la demi-finale en raison de douleurs musculaires à la cuisse gauche.

La superstar argentine devra désormais attendre de voir quelle sera la sanction qui lui incombera pour ce carton rouge. En fonction du nombre de matchs de suspension qu’il se verra sanctionner, Messi manquera des rencontres de championnat d’Espagne et de Coupe du Roi.