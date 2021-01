FOOTBALL Toujours dans la course à l'Europe, les Rennais reviennent à hauteur de Monaco après leur victoire à Brest (1-2) ce dimanche après-midi

Après leur victoire à Brest ce dimanche, les Rennais restent toujours accrochés au wagon européen. — Fred Tanneau / AFP

C'est sous un beau soleil que le derby entre Brest et Rennes, qui se tenait ce dimanche après-midi au stade Francis-Le Blé, aura accouché du même scénario et du même résultat qu’à l’aller. Rapidement menés au score sur un but de Franck Honorat (4e), les Rennais ont immédiatement réagi par l’intermédiaire de Benjamin Bourigeaud (7e), parfaitement servi par Martin Terrier. Après dix premières minutes de folie, la rencontre a ensuite baissé de rythme même si les deux équipes se sont montrées joueuses.

🔴⚫️ Avant celui obtenu par Adrien Truffert et transformé par Clément Grenier (77') à Brest, le Stade Rennais n'avait plus eu de penalty en Ligue 1 depuis la 28ème journée de 2019/2020 (obtenu par Sacha Boey et transformé par Adrien Hunou à la 87' contre Montpellier). #SB29SRFC pic.twitter.com/Py4AkxX1T4 — ROUGEmémoire 🔴⚫ SRFC (@ROUGEmemoire) January 17, 2021

C’est finalement sur un penalty assez généreux que les Rennais ont fait la différence dans le dernier quart d’heure après une faute d’Honorat sur Adrien Truffert. En pleine bourre, c’est le revenant Clément Grenier qui s’est chargé de le transformer, inscrivant au passage son troisième but en quatre matchs.

« Les planètes étaient alignées », selon Julien Stéphan

Malheureux avec les montants depuis le début de la saison, les Rennais ont cette fois eu la baraka, l’attaquant brestois Steve Mounié touchant le poteau et la transversale de Romain Salin. « La réussite nous a fui à un moment de la saison, avec tous ces poteaux contre nous. Là ça nous a été favorable, les planètes étaient alignées », a réagi Julien Stéphan à l’issue de la rencontre.

Après sa victoire dans le derby breton, le Stade Rennais en profite pour étirer sa belle série de sept matchs sans défaite en Ligue 1 (cinq victoires et deux nuls) et revenir à la hauteur de Monaco (4e avec 36 points) une semaine avant de recevoir Lille.