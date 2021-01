Burak Yilmaz et le Losc ont été battus par Angers — Michel Spingler/AP/SIPA

Battu par Angers mercredi soir, Lille a enregistré sa première défaite de la saison à domicile.

Un revers fâcheux qui peut s’expliquer par le manque de rythme des Nordistes qui n’avaient repris l’entraînement que le 2 janvier.

Invincibles ou presque avant Noël, les hommes de Galtier ont aussi fait preuve d’excès de confiance.

Les pieds dans le tapis pour démarrer 2021. Invaincu au stade Pierre Mauroy depuis 14 matchs toutes compétitions confondues, Lille a concédé sa première défaite à domicile de la saison mercredi face à Angers (1-2). Un revers logique tant les Nordistes ont été en dessous de tout pour cette reprise. A croire que la coupure de fin d’année a brisé l’élan des hommes de Christophe Galtier Habitués à jouer tous les trois jours avant Noël, les Lillois ont été parmi les derniers à reprendre l’entraînement (2 janvier) après les fêtes.

« C’est un retard à l’allumage. Peut-être que le fait d’avoir repris tardivement fait qu’on est très mal rentrés dans ce match (Lille était déjà mené 2-0 au bout de dix minutes). Il y a les buts mais aussi la manière dont on a évolué pendant 30 minutes. J’avais rarement vu mon équipe autant en difficulté. On a été battus dans tous les domaines dont la volonté et la détermination. Il y a eu beaucoup trop de déchet technique. Est-ce lié à des jours de vacances supplémentaires ? Peut-être. », regrette Christophe Galtier.

Galtier n’a pas aimé l’attitude de ses joueurs

Mais l’entraîneur lillois refuse de se réfugier seulement derrière le manque de rythme pour justifier cette contre-performance. L’attitude de son équipe, partie en vacances sur un nuage après un joli succès à Montpellier (2-3), ne lui a pas plu.

« On était peut-être dans une zone de confort après notre série de dix matchs avant les fêtes. On a cru que ça allait passer simplement. Mais non, la Ligue 1 nous rappelle que c’est difficile et que tout le monde peut battre n’importe qui. Perdre des matchs, ça peut arriver mais en étant aussi absents, il y a évidemment des interrogations. Je ne vais pas tirer la sonnette d’alarme mais cette défaite porte à réflexion et doit nous faire poser les bonnes questions ».

« Le plus important n’est pas ce qui a été fait mais ce qui reste à faire »

Message passé et bien reçu par des joueurs conscients de leur prestation loupée à l’image de Benjamin André. « Il y a des jours où ça va pas, où tout est à l’envers. Ce sont nous les premiers responsables Quand tu fais dix premières minutes comme ça, tu ne peux pas espérer grand chose dans un match de Ligue 1. Surtout quand tu réalises un bon début de saison et que toutes les équipes veulent te taper. Le plus important n’est pas ce qui a été fait mais ce qui reste à faire. Jusqu’à décembre, c’était très bien. Là, on débute mal. Mais Il faut relever la tête et vite passer à autre chose. Il ne faut pas rester là-dessus. Remuer le couteau dans la plaie ne sert absolument à rien », insiste le milieu lillois.

Redescendu à la troisième place de Ligue 1 et désormais à trois points du leader lyonnais, le Losc a bien mal entamé l’année. Une défaite en forme d’avertissement que les Nordistes espèrent faire oublier dès samedi sur la pelouse de Nîmes. Sinon, le début d’année risque d’être vraiment long.