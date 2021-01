Multiplex EN DIRECT : Lille est encore en vacances, L'OL et l'OM cherchent la faille

Rudi Garcia et Chrstophe Galtier ont dû passer une trêve bien agréable, eux qui n'imaginaient sûrement pas passer noël devant le PSG au coup d'envoi de la saison. A presque mi-championnat, les deux équipes donnent la sensation de pouvoir jouer le titre jusqu'au bout, mais cela passe par un sans-faute à domicile contre les équipes dangereuses. Lens et Angers aiment faire tomber les gros, et il s'agira de ne prendre personne de haut. On suivra aussi le choc entre l'OM et Montpellier, tandis qu'on vous livera Saint-Etienne-PSG à part depuis el Forez pour la première de Pochettino.

>> Coup d'envoi à 21h, venez nombreux après dîner