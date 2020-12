L'entraîneur lillois Christophe Galtier craint des départs au mercato hivernal. — A. Fosker

Non, il n’a pas parlé du mercato avec ses nouveaux dirigeants. Oui, il sait qu’il pourrait voir son effectif être amputé de ses meilleurs éléments. A un peu plus de 24 heures du dernier match de l’année du LOSC, l’entraîneur Christophe Galtier s’est montré lucide sur la situation.

Surprenant et séduisant leader de Ligue 1, son club vient d’être racheté par un fonds d’investissement, qui pourrait profiter du mercato hivernal pour renflouer les comptes de l’entreprise. « Si un club offre 80 millions d’euros pour un de nos joueurs, je vous le garantis, il partira », a dégainé Galtier en conférence de presse. Mercredi soir, ses joueurs iront défier Montpellier pour tenter de boucler 2020 en tête de la Ligue 1.

Olivier Létang, nouveau président du club depuis la vente par Gérard Lopez à Merlyn Partners, a affirmé lundi que l’objectif serait de conserver tous les joueurs lors du mercato d’hiver qui s’ouvre le 2 janvier. Mais la situation des comptes du club pourrait pousser ses nouveaux dirigeants à étudier les pistes les plus lucratives avec attention. L’ancien président rennais a évoqué le risque « d’une cessation de paiement » dès janvier pour le LOSC.

« Un projet différent »

« Concernant les joueurs, les mouvements, il n’y a eu aucune discussion avec le président Olivier Létang. On joue tous les trois jours, honnêtement il n’y a eu aucune discussion. On n’est toujours pas à l’abri d’une grosse sollicitation et là je me plierai aux décisions, je comprendrai les décisions qui sont prises », a résumé Galtier.

"𝘕𝘰𝘶𝘴 𝘢𝘷𝘰𝘯𝘴 𝘧𝘢𝘪𝘵 𝘫𝘶𝘴𝘲𝘶𝘦 𝘭𝘢̀ 𝘶𝘯 𝘵𝘳𝘦̀𝘴 𝘣𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴. 𝘚𝘪 𝘯𝘰𝘶𝘴 𝘭'𝘦𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘰𝘯𝘴 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘪𝘯, 𝘤𝘦 𝘴𝘦𝘳𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘤𝘰𝘶𝘳𝘴 𝘦𝘹𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘰𝘯𝘯𝘦𝘭"



L’entraîneur des Dogues a par ailleurs évoqué le changement de modèle du club, désireux d’abandonner « le trading », qui consiste à acheter des jeunes joueurs à fort potentiel afin de réaliser d’importantes plus-values à la revente. « De ce que j’entends et des échanges avec le président Olivier Létang, on n’est plus sur ce modèle de projet. Mais il faudra à un moment donné vendre des joueurs, comme tous les clubs français. Est-ce une bonne chose ou pas ? C’est difficile… Je ne peux pas vous dire si c’est une bonne ou mauvaise nouvelle, c’est un projet différent », a estimé Christophe Galtier.