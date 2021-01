La rage de Bourigeaud après une de ses trois actions manquées. — Sebastien SALOM-GOMIS / AFP

Le Stade Rennais, qui restait sur quatre victoires avant la trêve, a été tenu en échec (0-0) à Nantes mercredi soir.

Les Rennais, quatrièmes de L1, ont eu 72 % du temps le ballon, mais se sont pourtant créé peu d’occasions franches.

Julien Stephan, le coach breton, n’a pas traîné en salle de presse et a confié sa frustration.

Un peu plus de quatre minutes. C’est le temps qu’est resté Julien Stephan devant les journalistes après le match nul (0-0) de sa formation à Nantes, mercredi soir. Des réponses courtes. Souvent semblables. Pour pointer les mêmes maux sur ce derby breton : « le manque de justesse, d’efficacité, de profondeur » de son équipe. « On était venus pour prendre plus de points que ça. On n’a pas saisi nos opportunités en début de seconde mi-temps, c’est le tournant du match. »

Ce moment fatidique est survenu entre la 49e et la 53e. Pendant ces quatre minutes, Bourigeaud a eu entre les pieds trois occasions de faire basculer le derby du côté des Rennais. A la 49e, sur un centre de Truffert, il a d’abord manqué sa reprise. Une minute plus tard, Pallois l’a contré in extremis alors qu’il était en bonne position. Et à la 53e, sa frappe enroulée a léché la barre de Lafont. Avant et après ces quatre minutes de la seconde période, le Stade Rennais a fait tourner le ballon (72 % de possession de balle), sans toujours savoir quoi en faire. « Quand on a autant la balle dans les pieds, on doit se créer plus d’occasions, peste Stephan, qui avait décidé de laisser Camavinga et Niang sur le banc au coup d’envoi et de titulariser Hunou devant et Salin dans la cage. Il faut plus de présence dans la surface, surtout quand on fait face à un adversaire qui défend très bas. »

Le geste d’humeur de Grenier

Offensivement, Rennes (4e de Ligue 1 après cette journée) a peiné. Le collectif de Julien Stephan n’a cadré aucune frappe alors qu’il a compilé 26 centres. Trois ballons ont été touchés par les Bretons dans la surface de réparation nantaise. Cela en dit long sur la piètre prestation de Terrier, Hunou et peut-être dans une moindre mesure – tant il semble capable de faire la différence sur une accélération – le Belge Doku. « Notre manque de justesse sera une problématique sur notre deuxième partie de saison », juge Stephan. « Ça reste un match de reprise, on va monter en puissance », relativise le défenseur central Nayef Aguerd.

Une rencontre durant laquelle Grenier, plutôt à son avantage au milieu du terrain, s’est fait remarquer lors de son remplacement par Camavinga à la 74e en donnant un coup de pied dans une bouteille… « C’est un compétiteur », a désamorcé Julien Stéphan. Sa réponse la plus expéditive de la conf' de presse.