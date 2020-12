Luka Karabatic et les siens n'ont rien pu faire contre Barcelone — Martin Meissner/AP/SIPA

En attendant la revanche au foot du mois de février, le FC Barcelone a remporté sa « première manche » en éliminant le Paris Saint-Germain à l’occasion de la demi-finale du Final Four​ (37-32). Surclassés par les Catalans, les Parisiens devront donc attendre la prochaine édition pour rêver d’un premier en Ligue des champions.

Lors du match pour la troisième place, les Parisiens, vierges de ce titre européen, affronteront mardi dans le match pour la troisième place Veszprem, défait par Kiel 36 à 35 après un duel renversant et une prolongation.

« On a essayé »

Lundi, dans une Lanxess-Arena à huis clos, les joueurs de Raul Gonzalez ont été impeccables lors du premier quart d’heure de la première période, comptant jusqu’à trois buts d’avance. Mais les Parisiens ont ensuite buté sur le gardien barcelonais Kevin Moller, tout juste entré, redoutable d’efficacité en première période, avec 8 arrêts à 67 % (14/36 au total).

Les Barcelonais ont déroulé, profitant de sept minutes sans marquer des Parisiens et atteignant à plusieurs reprises cinq longueurs d’avance, notamment grâce à la performance individuelle de l’arrière français Dika Mem (6/6 en première période). « On a essayé de se battre à fond avec les armes qu’on avait. Ce qui était notre meilleure arme, le 7 contre 6 n’a pas marché comme on voulait, notre défense non plus n’a pas fonctionné », a analysé Nedim Remili, assurant que l’équipe avait « tout donné ».

Objectif 3e place

En ligne de mire désormais, la petite finale, pour accrocher une troisième place mardi. « Dans l’histoire du PSG, deux petites finales ont été jouées (en 2016 et 2018), deux fois on est allés les chercher (…) Il faut aller chercher cette 3e place, ce n’est pas rien. C’est la plus belle des compétitions, on va faire le maximum pour aller la chercher », a certifié Remili.

En finale, le FC Barcelone, neuf fois vainqueur de la Ligue des champions, sera opposé mardi (20 h 30) à Kiel, titré à trois reprises.