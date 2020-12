Ca va moyen pour Alan Roura — Sebastien SALOM-GOMIS/SIPA

Le journal du 27 décembre

La déprime de Noël de Thomas Ruyant peut cesser. Le Nordiste vient de faire son retour dans le top 3 du Vendée Globe après plusieurs jours de galère et de trajectoire Nord pour contourner un centre dépressionnaire. Le voilà de nouveau dans le bon sens. Provisoirement bouté hors du top 10, il a repris un par un le peloton de poursuivants [11 bateaux se tiennent en 500 milles] mené par les inséparables Hermann et Le Cam. « Je suis au près, expliquait Ruyant à France Inter. Je remonte le vent, pas des conditions classiques en cette période de l’année. J’ai investi dans le nord à cause de l’anticyclone et je récolte les fruits de cette option un peu obligatoire. J’ai récupéré une troisième place que je n’avais jamais véritablement quittée météorologiquement. […] La régate est passionnante et dure pour les nerfs. »

📍En remontant loin dans le Nord contourner le centre dépressionnaire, @LinkedOut_VG s’est offert la possibilité de revenir fort sur ce podium provisoire qu’il n’aura au final délaissé que quelques heures



Remettre les pendules à l'heure !

👉https://t.co/12AoAYpVZY@VendeeGlobe pic.twitter.com/Wa3zTOXhyH — Thomas Ruyant (@ThomasRuyant) December 27, 2020

Le classement à 9h

1) Yannick Bestaven (Maître Coq IV)

2) Charlie Dalin (Apivia), à 73 nm

3) Thomas Ruyant (LinkedOut), à 325 nm

4) Jean Le Cam (Yes We Cam !), à 367 nm

5) Boris Herrmann (SeaExplorer – Yacht Club de Monaco), à 369 nm

Avarie de quille pour Alan Roura

Alan Roura s’est battu contre sa quille

Les temps sont durs pour le navigateur à la barre de La Fabrique. Victime d’une avarie de son système hydraulique de quille samedi, le Suisse Alan Roura a vu son Imoca être inondé d’huile dans la foulée. Il a ensuite bataillé 12h durant avec l’aide à distance de de son équipe technique pour pouvoir reprendre la course. « Je ne veux pas crier victoire tout de suite, mais je suis heureux d’avoir une quille basculante qui marche à nouveau, se réjouissait le Suisse samedi en fin d’après-midi. Le quillage risque d’être un petit peu plus galère que d’habitude mais l’essentiel est que ça marche et que j’ai pu renvoyer de la toile et reprendre de la vitesse. Maintenant, je vais aller me reposer car je suis cramé de chez cramé. »

Remontada à suivre pour Louis Burton ?

Comme on vous le disait plus haut, les 11 premiers bateaux de la flotte du Vendée Globe se tiennent en un peu moins de 500 milles. Le dernier d’entre eux, Bureau Vallée II, barré par Louis Burton, pourrait bien être le premier à bénéficier d’un nouveau vent portant le long de la zone interdite des glaces. Pas impossible que le Malouin grappille quelques places au sein du peloton grâce à cette météo favorable. Un moindre mal pour Burton, encore sur le podium au début de mois de décembre.