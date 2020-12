SANTE Il a expliqué avoir une légère fièvre, qu'il toussait et avait des douleurs et des maux de tête

Greg Norman a remporté deux Majeurs dans sa carrière. — Phelan M. Ebenhack/AP/SIPA

Le champion australien de golf Greg Norman a annoncé vendredi avoir été hospitalisé pour des symptômes de Covid-19 et a posté sur Instagram une photo de lui sur un lit d'hôpital.

Agé de 65 ans, Norman, ancien numéro un mondial qui a remporté en 1986 et 1983 le British Open, avait dit jeudi qu'il souffrait de symptômes du nouveau coronavirus et qu'il s'était placé en quarantaine à son domicile de Jupiter, en Floride (Etats-Unis). Un test qu'il avait fait mardi s'était néanmoins révélé négatif.

Le jour de Noël, Norman a publié une photo de lui avec des équipements médicaux en arrière plan, un masque lui couvrant le visage et avec pour légende: «Cela résume bien la situation. Mon jour de Noël». Il a expliqué avoir une légère fièvre, qu'il toussait et avait des douleurs et des maux de tête. Greg Norman avait participé la semaine dernière à Orlando au Championnat PNC avec son flis Greg Jr., terminant à la neuvième place.