COURSE A PIED L’épreuve de 2020, prévue en avril, avait été reprogrammée en octobre puis annulée

Le marathon de Nantes, dimanche 17 avril 2016. — F.Brenon/20Minutes

Mais quand cette 40e édition du marathon de Nantes va-t-elle enfin pouvoir avoir lieu ? Cette année, l’épreuve, qui devait se tenir au mois d’avril, avait d’abord été reprogrammée au mois d’octobre puis annulé… Ce mercredi, on a appris par un communiqué que le marathon prévu au printemps prochain était encore annulé… et reprogrammé en avril 2022.

« Malgré un contexte sanitaire qui s’améliore globalement, le comité organisateur ne dispose pas de certitudes quant à la possibilité d’organiser ce type de manifestations au printemps prochain 2021. […] Le collectif nantais préfère donner rendez-vous aux marathoniens au printemps 2022 et promet pour l’occasion une très belle fête pour cette édition anniversaire. »

Un week-end sportif à la place

L’organisation propose cependant un week-end sportif inédit à l’automne 2021, avec deux courses au programme : les Foulées de l’éléphant avec 10 km au menu, le samedi 13 novembre en nocturne, et un semi-marathon, le dimanche 14 novembre matin.

« Les modalités pratiques pour les inscrits 2020 seront communiquées très prochainement aux concurrents. Ils auront le choix de participer à l’édition 2021, se faire rembourser ou de reporter leur dossard à 2022 en fonction de la course à laquelle ils sont déjà inscrits. Au printemps prochain, de nouveaux dossards seront disponibles pour les Foulées et le semi-marathon de novembre 2021 et pour toutes les épreuves d’avril 2022. »