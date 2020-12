Avec cette défaite contre City (2-0) l'Om est éliminé de toutes les coupes d'Europe. — Magi Haroun/Shutterstock/SIPA

L’Olympique de Marseille s’est une nouvelle fois incliné contre Manchester City ce mercredi soir en Ligue des champions (3-0).

L'Olympique de Marseille s’est logiquement incliné (3-0) contre Manchester City mercredi soir en Ligue des champions. Après leur parcours bien triste dans cette compétition, les Marseillais finissent dernier de leur groupe et sont éliminés de toutes les coupes d’Europe.

Quand l’OM domine Manchester City

On y aura presque cru. Les Phocéens ont dominé Manchester City durant une bonne partie de la première mi-temps. Avec un premier temps fort ponctué par un but logiquement signalé hors jeu de Payet (30e). Et une triple occasion de Sanson, puis de Gueye peu avant la mi-temps (42e). Dommage que la pause soit arrivée si vite. L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, qui avait très largement fait tourner, a sifflé la fin de la récréation. Il a fait rentrer Sterling à la mi-temps, qui a délivré une passe décisive à Torres dans la foulée (47e), et tout est allé bien trop vite pour l’OM. Le deuxième coup de massue est arrivé avec l’entrée de Sergio Aguero, quand après un corner l’attaquant argentin n’avait plus qu’à pousser la balle dans la cage de Mandanda (77e). Avant un dernier but anecdotique, de Sterling, toujours lui (90e).

Pape Gueye montre la voie à Thauvin

André Villas Boas a eu la bonne idée de titulariser le jeune Pape Gueye, auteur d’un bon début de saison. Le jeune français de 21 ans, formé au Havre, a été le meilleur joueur de son équipe. Plutôt bon dans la récupération il a surtout permis à l’OM de souffler grâce à sa conservation de balle et à ses orientations de jeu. L’inverse de Florian Thauvin, alors que l’OM a besoin de ses meilleurs joueurs dans ce genre de rendez-vous européen. A l’image de sa campagne de Ligue des champions, Thauvin, blessé toute la saison dernière, n’a jamais su faire de différence dans ses courses, ni dans ses passes.

L’OM éliminé de toutes les coupes d’Europe

Déjà éliminé de la Ligue des champions, il restait un mince espoir à l’OM de se qualifier pour la Ligue Europa. Porto a rempli sa mission en battant l’Olympiakos (2-0), mais l’OM n’a pas rempli le contrat de faire mieux que les Grecs. Une élimination logique avec ce parcours européen catastrophique pour les Marseillais. Heureusement que la victoire contre l’Olympiakos (2-1), la semaine dernière, évite une nouvelle honte en Europe. Place au championnat où l’OM, bien placé, tentera une nouvelle qualification en Ligue des champions. Mais il faudra montrer un autre visage.