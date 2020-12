Amandine Henry et Wendie Renard, ici lors de la défaite en D1 le mois dernier contre le PSG. — FRANCK FIFE / AFP

Neuf succès avec 52 buts inscrits et seulement deux encaissés, c’était le monstrueux bilan des Lyonnaises lors de leurs neuf dernières entames de Ligue des champions à l’extérieur. Mais face à une opposition bien plus consistante, ce mercredi à Turin, les quintuples tenantes du titre ont vraiment souffert lors de ce 16e de finale aller contre la Juventus (2-3).

Battu à Paris (1-0) le 20 novembre lors du sommet de la D1, l’OL a encore semblé être dans un jour sans en première période. Et ce à l’image des deux grossières erreurs défensives d’Ellie Carpenter, bien trop attentiste sur la tête de Lina Hurtig (1-0, 16e), puis de Kadeisha Buchanan, buteuse contre son camp (2-1, 37e).

🔥 Le buuuuut de Kumagai à la 88e. La Lyonnaise s'arrache dans la surface et offre un but importantissime aux Fenottes pic.twitter.com/ISkygSZmCM — RMC Sport (@RMCsport) December 9, 2020

« On peut compter sur ce banc »

« Prendre deux buts, ça ne nous convient pas, c’était étrange, reconnaît Jean-Luc Vasseur. Mais les filles ont fait preuve d’une grande résilience et d’un fort mental. » Car jusque-là malmenées malgré un penalty litigieux transformé par Wendie Renard (1-1, 30e), elles ont eu le mérite de réagir après la pause. Melvine Malard, tout juste entrée en jeu (2-2, 68e) puis Saki Kumagai (2-3, 88e) ont ainsi offert à l’OL un succès à l’arraché.

« Les rentrantes ont apporté beaucoup d’énergie positive et de talent, retient l’entraîneur lyonnais. On peut compter sur ce banc. » Il ne sera pas de trop, mardi prochain (19 h) pour un match retour à Décines s’annonçant plus indécis que prévu. Si leur domination sans partage pouvait parfois nous pousser à en douter, cette sixième couronne européenne consécutive sera peut-être la plus dure à aller conquérir pour les Lyonnaises au vu des progrès de la concurrence.