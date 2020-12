FETE DES LUMIERES Malgré le confinement ayant poussé la ville de Lyon à annuler la Fête des lumières, un feu d’artifice géant a été tiré mardi soir, probablement par les Bad Gones et Lyon 1950. Le préfet et le maire saisissent la justice ce mercredi

Un feu d'artifice s'est déclenché mardi soir à Lyon pour fêter le 8 décembre. — Capture d'écran Twitter

Contre toute attente, le ciel lyonnais s’est subitement embrasé, mardi vers 21 heures. Pour ce 8 décembre sans Fête des lumières en raison du contexte de confinement lié au coronavirus, mais avec la tradition des fenêtres illuminées par des lumignons, un feu d’artifice n’était pas du tout au programme de la mairie. Il a pourtant bien eu lieu, avec de multiples couleurs et un sacré vacarme pendant une minute.

#Lyon, illuminée comme jamais ! Merci Marie ! Vive le 8 décembre ! pic.twitter.com/aydrws0fwL — Flo (@Flo2lyon) December 8, 2020

La préfecture du Rhône, qui n’était pas au courant de ce feu d’artifice tiré depuis multiples endroits, en Presqu’île et sur les quais de Saône, vient de réagir ce mercredi en pointant « des tirs d’artifices sauvages ». « Le préfet condamne ces attitudes irresponsables qui auraient pu causer des blessures graves et des dégâts importants », précise le communiqué. Le préfet et le maire de Lyon saisissent conjointement la justice.

Des tirs d’artifices sauvages ont eu lieu hier soir dans le centre-ville de #Lyon. L’usage d’artifices est strictement encadré et est soumis à déclaration préalable en préfecture et autorisation du maire. — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) December 9, 2020

Lyon 1950 avait fêté ses 10 ans avec un craquage de fumigènes en centre-ville

Qui se cache donc derrière cette mystérieuse et spectaculaire initiative destinée à perpétuer en lumières la tradition lyonnaise et à rendre hommage à la Vierge Marie ? S’ils ont bien pris soin de ne pas indiquer qu’ils en étaient les organisateurs, les deux principaux groupes de supporters de l'OL félicitent ce feu d’artifice, ce mercredi sur leur compte Facebook.

Il ne fait guère de doute que les Bad Gones et Lyon 1950 en sont bel et bien les auteurs. En octobre 2019, des membres de Lyon 1950 s’étaient d’ailleurs distingués par un important craquage de fumigènes, non autorisé par les autorités, depuis les différents ponts du centre-ville de Lyon, afin de célébrer le 10e anniversaire du groupe. De nombreux messages de Lyonnais félicitant le feu d’artifice du 8 décembre, qui n’a fait aucun blessé, ont été postés tout au long de la soirée sur les réseaux sociaux.