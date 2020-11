Daniil Medvedev a remporté le Masters de fin d'année de Londres, le 22 novembre 2020. — Frank Augstein/AP/SIPA

L’homme en forme de cette fin de saison, incontestablement. Daniil Medvedev, vainqueur à Bercy il y a deux semaines, a remporté dimanche le Masters de fin d'année de Londres, en dominant Dominic Thiem en finale (4-6, 7-6 [2], 6-4). Le Russe, numéro 4 mondial, aura fait très fort cette semaine. Il s’est offert Novak Djokovic (numéro 1) en poule, Rafael Nadal (numéro 2) en demi-finale et donc Dominic Thiem (numéro 3) en finale. Zverev et Schwartzmann ont également cédé sous ses coups.

« Cela peut m’aider pour mon avenir »

Au passage, il a aussi, en quelque sorte, bouclé la boucle à Londres. Son compatriote Nikolai Davydenko avait remporté la première édition du tournoi dans la capitale anglaise en 2009, lui a remporté la dernière. Il a d’ailleurs rendu hommage à son illustre prédécesseur sur le court, après sa victoire. « Quel match ! C’est l’une de mes plus belles victoires », a-t-il déclaré, « et merci à Nikolaï (Davydenko) d’avoir été une inspiration pour beaucoup d’enfants russes comme moi ».

Cette finale restera comme la plus longue de l’histoire depuis qu’elle se joue au meilleur des trois sets (2h42), et l’une des plus serrées, Medvedev ayant inscrit 115 points au total, contre 112 pour Thiem. Epique. « Mon niveau de jeu ici et surtout les deux derniers matchs étaient juste incroyables. Cela peut m’aider pour mon avenir, a réagi le Russe. Battre Dominic (Thiem) avec son niveau de jeu aujourd’hui, c’est ma plus belle victoire, sans même parler du titre au bout. »

.@DaniilMedwed face aux joueurs membres du top 10...



🗓️ Février 2017 - Octobre 2020

▫️ 9 victoires, 19 défaites

➡️32% de victoires



🗓️ Novembre 2020

▫️ 7 victoires, 0 défaite

➡️100% de victoires pic.twitter.com/5IVY3WOhps — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) November 22, 2020

Thiem, qui avait remporté le premier set, pourra regretter longtemps les balles de break laissées en chemin dans les 5e et 7e jeux du deuxième set et des points faciles perdus. A partir du jeu décisif du deuxième set, l’âme du match a changé et si l’Autrichien a encore défendu trois balles de break à 1-1, après avoir été mené 0-40 sur son engagement, il en a concédé trois autres sur le suivant et a cette fois dû mettre un genou à terre.

Beau joueur, il a reconnu la supériorité de son adversaire sur ce match et l’ensemble du tournoi. « Il était certainement le meilleur joueur. Daniil le mérite, ça a été un match incroyable et j’espère qu’on aura beaucoup d’autres gros matchs à l’avenir », a dit l’Autrichien. Ainsi se termine pour les hommes cette bizarroïde saison 2020. La prochaine, avec des outsiders qui prennent de plus en plus d’épaisseur, Djokovic et Nadal toujours dans la place et Federer qui va revenir, s’annonce déjà grandiose.