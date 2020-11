Rafael Nadal a perdu en demi-finale du Masters de fin d'année de Londres face à Daniil Medvedev, le 21 novembre 2020. — Frank Augstein/AP/SIPA

Encore raté pour Rafael Nadal. L’Espagnol, battu en demi-finale du Masters de Londres par Daniil Medvedev samedi soir, ne remportera pas encore cette année l’un des rares grands titres qui manque à son palmarès. Il était pourtant tout proche de la finale, menant 6-3 et 5-4 dans la seconde manche avec service à suivre. Mais le Russe est parvenu à retourner la situation pour finalement l’emporter (3-6, 7-6, 6-3).

« A 5-4, il a joué un bon jeu et pas moi. J’avais une belle opportunité, et j’ai perdu une belle opportunité, a regretté Nadal après la rencontre. Bien joué de sa part, il a très bien joué, je lui souhaite bonne chance. Je pense que j’ai réussi suffisamment de choses dans ma carrière pour ne pas chercher d’excuses avec la pression. »

Solide ! 💪Medvedev fait tomber Nadal en trois sets (3-6, 7-6, 6-3) et rejoint Thiem en finale du Masters ! #NittoATPFinals #HomeOfTennis pic.twitter.com/aDe4rHIezo — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 21, 2020

« Pendant tout le match jusqu’à 5-4, j'avais le sentiment de faire quelques bonnes choses, mais je ne sentais pas de continuité dans ma tête et entre mes coups. Mais j’ai compris que je devais l’agresser davantage, a expliqué Medvedev. Et on a senti que dans le tie break qui a suivi et le troisième set, c’était vraiment mieux. »

Le Russe va retrouver en finale Dominic Thiem, tombeur lui de Novak Djokovic​. « C’est super que Dominic et moi ayons réussi à battre deux des plus grands joueurs dans l’histoire de notre sport. C’est super pour le tennis », a commenté Medvedev.