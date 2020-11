Novak Djokovic — Frank Augstein/AP/SIPA

Novak Djokovic a battu facilement Diego Schwartzmann pour son premier match à l'ATP Finals, peut-être un peu trop d’ailleurs, si bien qu’il s’est résolu à relancer une petite polémique, comme ça, pour le plaisir. Le Serbe a déroulé lundi son programme pour moderniser le tennis, un sport où « l'âge moyen d’un fan est de 61 ans ». Partant du postulat que « la durée d’attention des fans, notamment de la nouvelle génération, est plus courte », Nole propose de dynamiser le tennis. Avec une mesure phare : abolir les cinq sets en Grand Chelem. Le choc.

« Je suis plutôt partisan des matchs en deux sets gagnants, partout. Les tournois du Grand Chelem ont une longue tradition, une longue histoire, je ne sais pas s’il y a une chance de changer cela. Mais oui, je suis partisan des rencontres au meilleur des trois manches. » Au-delà de l’aspect marketing, Novak Djokovic souligne les rythmes infernaux imposés par une saison de tennis. « Nous avons assez de tournois, avec 11 mois de compétition, du 1er janvier à fin novembre, avec quasiment un tournoi toutes les semaines. »

Zverev et Nadal s’y opposent

Une proposition qui ne plaît pas outre mesure à Sascha Zverev, qui a réagi aux déclarations du numéro 1 mondial après sa défaite contre Daniil Medvedev. « Tu ne changes pas l’histoire du tennis comme ça. On l’a fait pour la Coupe Davis, on a vu le résultat. Le tennis est un sport physique. C’est pour ça qu’on s’entraîne, qu’on va à la salle de sport. Les Grands Chelems doivent rester en 5 sets pour toujours. » Une position également partagée par Rafael Nadal. Reste à savoir où mènera cette guerre clanique.