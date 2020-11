Jannik Sinner a remporté son premier tournoi ATP, à Sofia, le 14 novembre 2020. — /AP/SIPA

Jannik Sinner poursuit sa folle progression. L’Italien de 19 ans a remporté samedi son premier tournoi sur le circuit, en s’imposant à Sofia face à Vasek Pospisil (6-4, 3-6, 7-6 [3]). Il devient ainsi le plus jeune Italien à remporter un tournoi ATP. Le 44e joueur mondial est également le plus jeune joueur à s’imposer sur le circuit depuis Kei Nishikori, vainqueur du tournoi de Delray Beach en 2008, à 18 ans.

jannik #sinner is the youngest player to win an #atp title since kei nishikori (delray beach 2008). here the list with the 25 youngest players to win an #atp title since 1990 pic.twitter.com/rxjUWhrOsA — Luca Brancher (@LucaBeck) November 14, 2020

L’Italien est en train de confirmer tout le bien que le circuit pense de lui. Révélation de l’année 2019, il avait fait forte impression le mois dernier à Roland-Garros, où il avait également rejoint quelques grands noms en termes de précocité. En tapant notamment Goffin et Zverev la première semaine, il était devenu le plus jeune joueur à atteindre les quarts de finale depuis Novak Djokovic en 2006, et le premier à le faire pour sa première participation depuis Rafael Nadal en 2005. Il était finalement tombé face à l’Espagnol, non sans l'embêter pendant deux sets.

On n’a pas fini d’entendre parler de ce joueur au parcours atypique. Né dans le Tyrol italien, une région frontalière avec la Suisse et l’Autriche, il a été un skieur de très bon niveau quand il était jeune, et ne s’est vraiment mis au tennis qu’à l’âge de 13 ans. Depuis, il grandit décidément à vitesse grand V.