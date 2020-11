Le président du Comité international olympique (CIO), Thomas Bach, s’est déclaré lundi « très confiant » quant à la présence de spectateurs aux Jeux olympiques de Tokyo-2020 prévus l’été prochain après avoir été reportés d’un an en raison du coronavirus.

La recrudescence des infections à travers le monde et le renouvellement de mesures de confinement dans certains pays ont relancé les doutes sur la possibilité d’organiser les Jeux si la pandémie n’est pas maîtrisée au premier semestre 2021. A l’issue d’un entretien à Tokyo avec le Premier ministre japonais Yoshihide Suga, Thomas Bach a fait l'éloge des mesures de lutte contre le coronavirus​ en cours de préparation par le comité d’organisation de Tokyo-2020 et le gouvernement japonais.

#PM_Suga welcomed IOC President Thomas Bach at the @JPN_PMO, engaging in a fruitful discussion aiming towards the success of the Tokyo Olympic and Paralympic Games. @Tokyo2020 pic.twitter.com/SHD413I7OS