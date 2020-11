Daniil Medvedev impérial à Bercy — SIPA

Le Russe Daniil Medvedev, N.5 mondial, s'est qualifié pour la première fois pour la finale du Masters 1000 de Paris-Bercy en dominant le Canadien Milos Raonic (17e) en deux sets 6-4, 7-6 (7/4) samedi. Il s'agit de la première finale de la saison, certes largement chamboulée par la pandémie de Covid-2019 et amputée de plus de cinq mois de compétition, pour Medvedev (24 ans). Il y briguera un troisième trophée en Masters 1000, après ceux remportés à Cincinnati et à Shanghai en 2019.

La seconde demi-finale oppose Rafael Nadal (N.2) à Alexander Zverev (N.7).

Pendant un set et demi, Raonic, qui avait sauvé deux balles de match pour se hisser dans le dernier carré aux dépens du jeune Français Ugo Humbert la veille, n'a pas obtenu la moindre balle de break face à Medvedev. Et quand il n'était pas porté par son service et que l'échange s'engageait, c'est globalement son adversaire russe qui a pris l'avantage. D'autant que le coup droit du Canadien, son coup fort, n'a pas été aussi performant que samedi.

Raonic a toutefois eu trois chances de creuser l'écart 5 jeux à 3 dans le second set. Mais Medvedev a tenu bon, et c'est lui qui a réussi à breaker pour mener 6 jeux à 5 et servir pour le match. Le Canadien l'a bien poussé à jouer un jeu décisif, en breakant enfin à sa septième occasion, mais le Russe ne s'est pas fait surprendre une seconde fois et s'est imposé après un peu plus d'une heure et demie de jeu.

Contre Nadal ou Zverev, Medvedev disputera sa quatrième finale en Masters 1000, la quatorzième de sa carrière au total. Il tentera d'inscrire un huitième tournoi à son palmarès.