Gueye expulsé lors de Leipzig-PSG, le 4 novembre 2020. — Ronny HARTMANN / AFP

Un formidable travail d’équipe qui mérite d’être salué à sa juste valeur. Grâce à un carton plein cette semaine, une première depuis 2011, le football français continue de passer pour un bon en Ligue des champions. Bien sûr, l'OM et sa nullité abyssale dans la compétition​, 12 revers de rang, y est pour beaucoup, bien sûr, Rennes est un novice qui n'a pas toujours été favorisé par l'arbitrage, bien sûr, le PSG compte une valise de blessés, mais tout de même.

3 - C'est la 1ère fois que les 3 représentants français en Ligue des Champions (Marseille, Rennes, Paris) perdent lors d'une même semaine depuis octobre 2011 (Lille, Lyon, Marseille). Ridicule. pic.twitter.com/EqdVkIzVns — OptaJean (@OptaJean) November 4, 2020

Avec 4 points sur 27 possibles, nos trois représentants font moins bien que le FC Porto à lui seul, et on ne préfère pas vous parler de la comparaison avec les clubs de Premier League, presque auteurs d’un carton plein. On passera également sous silence le nombre de buts marqués par l’OM et Rennes (un seul, sur penalty), ce qui nous classe au même niveau que le club suédois de Midtjylland.

Bref, cette entame de la lose donnerait presque des envies de donner une place à vie à l’OL de Jean-Michel Aulas, mais peut-être que la future superligue s’en chargera d’elle-même. En espérant désormais que Lille nous réconfortera un peu contre l’AC Milan jeudi soir, mais c’est pas gagné.